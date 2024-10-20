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12:08, 20 октября 2024Россия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и Lada Priora под Москвой. Изувеченное отечественное авто сняли на видео

В ДТП с фурой на автодороге А-107 в Подмосковье погибли 5 человек

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

Пять человек — водитель и пассажиры легкового авто марки Lada — погибли в ДТП с грузовой машиной на 175-м километре автодороги А-107 в подмосковном Домодедово. По данным региональной полиции, причиной смертельной аварии стал выезд водителя отечественного автомобиля на полосу встречного движения, в результате чего он столкнулся с грузовиком марки Scania.

Транспортное происшествие произошло около 07:25 в воскресенье, 20 октября. Как сообщили правоохранители, за рулем легкового авто был 25-летний мужчина.

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

Изувеченная Lada Priora попала на видео

Очевидцам последствий аварии удалось снять на видео изувеченную отечественную машину. На кадрах видно, что задняя часть транспортного средства полностью отсутствует, также нет крыши. Части авто хаотично раскиданы по автодороге — от Lada Priora сохранилась только правая часть корпуса.

Грузовой автомобиль, согласно опубликованным в сети кадрам, в результате столкновения съехал в кювет и перекрыл собой две полосы движения и обочину. На месте столкновения были замечены множество машин скорой помощи и реанимобиль.

Ранее под Москвой пьяный полицейский спровоцировал аварию и оказался под угрозой увольнения

В середине октября пьяный полицейский за рулем Skoda спровоцировал ДТП с участием нескольких машин в Ленинском районе Московской области. Находясь под воздействием алкоголя правоохранитель в форме выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, который от удара врезался еще в одну машину. В результате транспортные средств получили повреждения, пострадавших не было.

Ситуация попала на видео. Так, очевидцы запечатлели самого виновника аварии, который в момент съемки находился в бессознательном состоянии. За рулем, как стало известно, находился 39-летний старший участковый Булатниковского отделения полиции. Вместе с ним в авто были девушка с ребенком. В отношении правоохранителя была начата проверка. Он оказался под угрозой увольнения и органов.

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      Анастасия Алимпиева
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