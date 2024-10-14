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13:20, 14 октября 2024Силовые структуры

Устроивший массовое ДТП в Подмосковье полицейский попал на видео

Появились кадры с устроившим массовое ДТП в Подмосковье полицейским

Устроивший в Подмосковье массовое ДТП полицейский попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как свидетели аварии пытаются выяснить состояние водителя и необходима ли ему скорая помощь. Мужчина одет в полицейскую форму.

По данным канала, за рулем находился 39-летний старший участковый Булатниковского отделения полиции. Он был за рулем своей Skoda и двигался по дороге с односторонним движением против потока, в результате чего произошло ДТП. Повреждены две автомашины, пострадавших нет. По информации свидетелей, от виновника аварии пахло спиртным. В машине с ним также находилась девушка с ребенком.

По данным МВД, участковый был за рулем в свободное от работы время. Ему грозит увольнение из органов.

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      Артем Соколов
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