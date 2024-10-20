Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:2
2-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
ЦСКА
1:1
2-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|8-й тур
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Рома
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|8-й тур
17:37, 20 октября 2024Спорт

Российская велогонщица рассказала о победе на ЧМ под нейтральным флагом

Велогонщица Бурлакова о победе на ЧМ: что хотела, спела на пьедестале про себя

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Российская велогонщица Яна Бурлакова рассказала о победе на чемпионате мира под нейтральным флагом. Ее слова приводит Sporthot.ru.

Бурлакова поделилась, что иностранные спортсмены хорошо к ней отнеслись и поздравили ее. Россиянка добавила, что на награждении с трибун выкрикнули что-то неразборчивое и неприятное, но она отнеслась к этому с пониманием.

«Еще я не поняла поначалу, что за песня играла во время награждения вместо гимна положенного. Оказалось, что Бетховен. Но все, что нужно было, я спела про себя», — подчеркнула гонщица.

24-летняя спортсменка победила на ЧМ в гите (индивидуальной спринтерской велотрековой гонке на время — прим. «Ленты.ру») на 500 метров. Она преодолела дистанцию за 32,863 секунды.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      Роулинг рассказала о двух отказах от пэрского титула

      После жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

      Российская велогонщица рассказала о победе на ЧМ под нейтральным флагом

      Над Курской областью сбили еще одну ракету ВСУ

      На Кубе с третьего раза не смогли запустить энергосистему

      Умер заслуженный артист России Гридин

      Российские военные уничтожили две «Бабы-яги» в Харьковской области

      Во Франции назвали выгоду Украины от слухов об армии КНДР в России

      Стало известно о планах Британии и Германии заключить историческую военную сделку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше