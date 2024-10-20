Российская велогонщица рассказала о победе на ЧМ под нейтральным флагом

Велогонщица Бурлакова о победе на ЧМ: что хотела, спела на пьедестале про себя

Российская велогонщица Яна Бурлакова рассказала о победе на чемпионате мира под нейтральным флагом. Ее слова приводит Sporthot.ru.

Бурлакова поделилась, что иностранные спортсмены хорошо к ней отнеслись и поздравили ее. Россиянка добавила, что на награждении с трибун выкрикнули что-то неразборчивое и неприятное, но она отнеслась к этому с пониманием.

«Еще я не поняла поначалу, что за песня играла во время награждения вместо гимна положенного. Оказалось, что Бетховен. Но все, что нужно было, я спела про себя», — подчеркнула гонщица.

24-летняя спортсменка победила на ЧМ в гите (индивидуальной спринтерской велотрековой гонке на время — прим. «Ленты.ру») на 500 метров. Она преодолела дистанцию за 32,863 секунды.