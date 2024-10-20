Лебедев: российские военные поразили место дислокации ВСУ в Винницкой области

Российские военные ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что под удар попал пригород Жмеринки. Утверждается, что там находилось расположение украинских военнослужащих, прикрытое противовоздушной обороной.

Ранее Лебедев сообщил о поражении места дислокации иностранных наемников ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, они скрывались на территории кинологического центра, рядом с которым находился небольшой склад боеприпасов. Предварительно, более 60 бойцов получили ранения, еще около 20 ликвидировано.