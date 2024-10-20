Российские военные уничтожили две «Бабы-яги» в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили два дрона «Баба-яга» в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили два дрона «Баба-яга» в Харьковской области. Об этом сообщает российское Минобороны, передает ТАСС.

Российские военные группировки войск «Север» применили FPV-дроны для уничтожения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как подчеркнули в Минобороны, военнослужащие РФ круглосуточно следят за небом над Харьковской областью.

19 октября МО России показало видео с поражением тяжелых беспилотников «Баба-яга». На кадрах объективного контроля можно увидеть летящие в небе коптеры. Российские дроны с помощью тарана уничтожили две «Бабы-яги».

В тот же день стало известно, что ВС России ударили по девяти бригадам ВСУ в Курской области. Уточняется, что бойцы «Севера» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский и других.