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11:51, 20 октября 2024Культура

Российский актер попался на уловку мошенников в третий раз

Baza: актер Оборотов попался на уловку мошенников и потерял 58 тысяч рублей
Юрий Оборотов

Юрий Оборотов . Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский актер Юрий Оборотов попался на уловку мошенников в третий раз и потерял 58 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник позвонил 74-летнему актеру в мессенджере WhatsApp 3 октября. Он представился сотрудником ЕМИАС и сказал Оборотову, что ему нужно обновить приложение. При этом у пожилого актера оно не было установлено. Мужчина следовал всем указаниям мошенника.

Через несколько дней он обнаружил, что с его карты пропали 50 тысяч рублей. 17 октября актер обратился в полицию.

По данным Baza, в 2022 году Оборотов положил семь миллионов рублей на якобы инвестиционный счет. Злоумышленники обещали актеру, что он получит хорошие дивиденды. Однако спустя время мошенники сказали ему, что инвестиции прогорели.

Ранее 71-летний москвич поверил мошенникам и отдал им 24 миллиона рублей. До этого злоумышленники обманули жителя Санкт-Петербурга на 16 миллионов рублей.

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      Кристина Есикова
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