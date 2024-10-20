Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

Посол РФ в Лондоне Келин: России все равно, кто победит на выборах в США

России все равно, кто победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года — представитель республиканцев Дональд Трамп или кандидат от демократов Камала Харрис, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости.

В интервью британскому телевидению дипломат отметил, что российским властям абсолютно безразличны результаты выборов в США, так как и Республиканская, и Демократическая партии придерживаются антироссийской позиции. «Между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения, антироссийская позиция», — высказал свое мнение Келин.

Также дипломат отметил, что и республиканцы, и демократы не хотят смотреть на вещи реально. Из-за этого, по словам Келина, представители обеих партий продолжают оказывать помощь Украине и придерживаются идеи нанесения России «стратегического поражения».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск предрек США одну проблему в случае, если на выборах главы государства победит вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис. По его мнению, Штаты ждет ужесточение цензуры.

