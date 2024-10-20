Сальдо: втягивая Запад в войну, Зеленский просчитался с «планом победы»

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался с «планом победы», попытавшись втянуть Запад в войну. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался», — рассказал чиновник.

По его словам, США и Великобритания приветствуют украинские жертвы, но не согласны жертвовать сами своими гражданами. Помимо этого, губернатор добавил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.

Ранее Сальдо сообщил, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада. При этом он призвал оставаться начеку, так как Украина способна создать «грязную радиоактивную бомбу».