Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 20 октября 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о просчете Зеленского с «планом победы»

Сальдо: втягивая Запад в войну, Зеленский просчитался с «планом победы»
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался с «планом победы», попытавшись втянуть Запад в войну. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался», — рассказал чиновник.

По его словам, США и Великобритания приветствуют украинские жертвы, но не согласны жертвовать сами своими гражданами. Помимо этого, губернатор добавил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.

Ранее Сальдо сообщил, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада. При этом он призвал оставаться начеку, так как Украина способна создать «грязную радиоактивную бомбу».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и Lada Priora под Москвой. Изувеченное отечественное авто сняли на видео

      Российский боец поп-ММА больше суток избивал и держал взаперти свою девушку

      Рогозин объяснил «смену прописки» Черноморского флота

      В ВСУ назвали проблему из-за потерь военных

      Во Франции раскрыли условие вступления Украины в НАТО

      Вучич и Путин поговорили по телефону впервые за два с половиной года

      Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

      Россия захотела связаться со Скрипалями

      Сальдо заявил о просчете Зеленского с «планом победы»

      Раскрыты потери ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше