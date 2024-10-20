Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:11, 20 октября 2024Россия

Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в России

Самолет с 95 освобожденными из украинского плена военными прибыл в Подмосковье

Фото: Eva Darron / Unsplash

Ил-76 с 95 освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Московскую область. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в Telegram-канале, опубликовав кадры приземления самолета.

Уточняется, что военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение в медучреждениях Министерства обороны РФ в Москве.

18 октября Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 военнослужащих в результате обмена. Позже информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в МИД ОАЭ после обмена военнопленных между Россией и Украиной пообещали продолжать быть посредником для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве умер бывший топ-менеджер ЮКОСа. В своем последнем сообщении он просил сестру о помощи

      МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе

      Обломки беспилотника упали на проезжую часть в российском регионе

      Липецкий губернатор рассказал о провокациях в соцсетях на фоне атак дронов

      Российские военные выбрались из окружения в Курской области спустя два месяца

      Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в России

      В улыбке Путина увидели сигнал Западу

      Израиль высказался о количестве жертв его ударов по Газе

      На северо-западе Москвы обнаружили человеческие останки

      Российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше