Стало известно о просьбе Ельцина Клинтону по поводу безопасности в Европе

Ельцин в 1999 году попросил Клинтона передать РФ вопросы безопасности в Европе

Бывший президент России Борис Ельцин в 1999 году попросил своего американского коллегу Билла Клинтона передать в ведение Кремля вопросы безопасности в Европе. Об этом со ссылкой на книгу об истории немецкой политики историка Бастиана Маттео Скьянны пишет Spiegel. Выдержки приводит ТАСС.

«У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не развиваются в Европе», — приводит ученый слова Ельцина из стенограммы беседы президентов.

Как настаивал Ельцин, «Европа должна беречь европейцев», что всячески отвергал Клинтон. «Я не думаю, что европейцам это понравится», — ответил тогда хозяин Белого дома.

«Но мне европеец нравится. Я живу в Москве. Москва находится в Европе. Ты можешь владеть всеми другими государствами и беречь их безопасность. Я возьму Европу», — продолжал настаивать глава РФ, подчеркивая, что Москва в состоянии обеспечить безопасность на европейском континенте.

«Билл, я серьезно», — не унимался Ельцин.

Ранее из опубликованных архивных документов стало известно, что Ельцин в 1999 году предупреждал Клинтона об ошибке коалиции стран НАТО, решивших нанести удары по Югославии. Российский экс-президент предупредил своего визави, что «вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа», благодаря чему «антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают расти лавинообразно».