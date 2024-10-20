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14:46, 20 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении 194 военных ВСУ в Херсоне

«Русский Херсон»: ВС России уничтожили 194 военных в Херсоне

Фото: РИА Новости

Благодаря переданным данным движения «Русский Херсон» подразделения армии России смогли уничтожить 194 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом движение написало в своем Telegram-канале.

«Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает свою борьбу по освобождению нашей области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по координатам движения, как стало известно, были нанесены удары по складу с боеприпасами, четырем гаубицам Д-20, 39 пунктам управления беспилотников, станции РЭБ, 24 военным автомобилям, трем лодкам, одному миномету и трем промышленным генераторам ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Всего по скоплениям живой силы и военной техники противника был нанесен удар в 131 районе.

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      Валентин Карант
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