ЦСКА проиграл аутсайдеру КХЛ «Сочи» со счетом 3:4

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сочи» по буллитам. За ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев и Виталий Абрамов, оформивший дубль. В составе победителей ворота поразили Илья Федотов, Артем Волков и Даниил Сероух. Решающий буллит забил Тимур Хафизов.

Столичный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Для «Сочи» эта победа над армейцами стала второй в истории КХЛ.

«Сочи» остается аутсайдером КХЛ и с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе 21 очко и располагается на шестой строчке.