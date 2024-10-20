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19:53, 20 октября 2024Спорт

ЦСКА проиграл аутсайдеру КХЛ

ЦСКА проиграл аутсайдеру КХЛ «Сочи» со счетом 3:4

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сочи» по буллитам. За ЦСКА заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев и Виталий Абрамов, оформивший дубль. В составе победителей ворота поразили Илья Федотов, Артем Волков и Даниил Сероух. Решающий буллит забил Тимур Хафизов.

Столичный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Для «Сочи» эта победа над армейцами стала второй в истории КХЛ.

«Сочи» остается аутсайдером КХЛ и с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе 21 очко и располагается на шестой строчке.

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