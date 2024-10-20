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00:57, 20 октября 2024Силовые структуры

Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ

РБК: уличного художника BFMTH объявили в розыск из-за критики РПЦ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Уличного художника BFMTH объявили в розыск из-за критики Русской православной церкви (РПЦ) и домашнего насилия. Об этом в беседе с РБК рассказал сам деятель искусства.

Он пояснил, что к нему применили такие меры из-за арт-объекта «Старые порядки», размещенного на площади в Перми в 2022 году, и «других работ с патриархом Кириллом». «После одной из работ и административного ареста сотрудник правоохранительных органов сказал мне прямым текстом уехать из страны, больше года я не в РФ», — поделился собеседник издания.

О том, что он объявлен в розыск, художник узнал самостоятельно, когда ввел свои данные в базу розыска МВД.

До этого в розыск объявили певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). В сентябре в отношении певицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).

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      Марина Совина
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