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23:25, 18 октября 2024Культура

Певицу Монеточку объявили в розыск

МВД объявило в розыск певицу Монеточку
Монеточка

Монеточка. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певицу Монеточку, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), объявили в розыск, следует из базы МВД. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В карточке говорится, что ее разыскивают по статье УК. Других подробностей не приводится.

В сентябре в отношении Монеточки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Оно находится на контроле у столичной прокуратуры, инициировавшей уголовное преследование артистки.

После этого певица отменила свое выступление в Казахстане, пояснив, что опасается возможной депортации в Россию.

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      Сергей Грехов
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