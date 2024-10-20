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16:46, 20 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии предрекли конец X при победе Харрис на выборах президента США

Ким Дотком: если Харрис победит на выборах США, X придет конец

Фото: Carlos Barria / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что при победе Камалы Харрис на выборах президента США социальную сеть X ждет конец.

«Если Харрис победит, X умрет», — написал Дотком.

Ранее Дотком, заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с Россией. По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах. До этого он сообщал, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые издания не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США.

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      Валентин Карант
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