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19:07, 20 октября 2024Россия

В Госдуме объяснили разницу между монашеством и движением чайлдфри

Депутат Милонов заявил, что монашество не является движением чайлдфри

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что монашество, исключающее деторождение, «никаким образом» не является движением чайлдфри. Разницу между ними он объяснил изданию «Подъем».

Русская православная церковь (РПЦ) выразила опасения, что возможный запрет пропаганды чайлдфри будет препятствовать распространению информации о монашеском образе жизни. В ответ на это Милонов ответил, что в новом законопроекте опасности для церкви не видит.

«Честно говоря, ни разу не видел, чтобы Русская православная церковь пропагандировала бы монашество. Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь, и говорить о том, что он преимуществен над семейной жизнью, — никто не скажет. Это, безусловно, не типичный образ жизни для человека. Это действительно образ жизни для единиц», — объяснил он.

Депутат согласен с тем, что можно отредактировать законопроект, если он действительно требует правок для монахов. Однако призвал не путать чайлдфри с монашеством. «Даже страшно представить, как это можно соединить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам в 16 регионах страны. В нем Кирилл благословляет женщину и ребенка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.

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      Юлия Юткина
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