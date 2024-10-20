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06:34, 20 октября 2024Россия

В Липецкой области потушили возгорания после падения беспилотников

Липецкий губернатор Артамонов: возгорания после падения БПЛА потушены

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Липецкой области ликвидировали возгорания, возникшие после падения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По словам чиновника, на местах обнаружения обломков дронов продолжают работать сотрудники спецслужб — они обезвреживают все фрагменты.

Ранее Артамонов сообщил, что обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Липецкой области. Информация о повреждениях не поступала.

До этого на территории региона был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

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      Марина Совина
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