В Липецкой области потушили возгорания после падения беспилотников

Липецкий губернатор Артамонов: возгорания после падения БПЛА потушены

В Липецкой области ликвидировали возгорания, возникшие после падения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По словам чиновника, на местах обнаружения обломков дронов продолжают работать сотрудники спецслужб — они обезвреживают все фрагменты.

Ранее Артамонов сообщил, что обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Липецкой области. Информация о повреждениях не поступала.

До этого на территории региона был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.