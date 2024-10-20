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11:54, 20 октября 2024Россия

В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Орловской области Клычков: ракетная опасность объявлена в регионе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Кроме того, те, кто находятся на улице, должны зайти в ближайшее здание или укрытие, добавил Клычков.

В ночь на 20 октября сообщалось, что средства ПВО сбили четыре беспилотника украинской армии над Орловской областью. До этого войска Украины также попытались атаковать регион дронами. По данным Клычкова, над территорией области было сбито семь беспилотников. В результате разрушений не зафиксировано.

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      Кристина Есикова
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