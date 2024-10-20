В России испытают технологию обнаружения дальних беспилотников ВСУ

ТАСС: в России проведут испытания обнаружения дальних украинских беспилотников

В России проведут испытания модернизированной системы пеленгации беспилотников «Т1-ам», переведенной на работу через сотовую связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Талламхо».

Технология позволит выявлять дроны самолетного типа украинских войск, которые передвигаются по территории России вдоль русел рек с целью остаться незамеченными средствами противовоздушной обороны. «Первая партия готовится для защиты стратегического объекта на территории Белгородской области», — рассказали в организации.

Отмечается, что в состав системы пеленгации беспилотников могут входить до 250 датчиков. «Датчики выставляют вокруг тыловых объектов или в несколько эшелонов вдоль границы. Когда БПЛА приближается — оператор видит на карте зону пролета», — сообщили в «Талламхо».

Ранее сообщалось, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с российским беспилотным летательным аппаратом Supercam S350 («Суперкам») в рамках сбора в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В пресс-службе белорусского Минобороны уточнили, что военные ознакомились с «особенностями эксплуатации БПЛА Суперкам С350 в условиях воздействия помех, с учетом опыта применения этого типа БПЛА в ходе СВО».