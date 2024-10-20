В США включили российские танки в список лучших в мире

NI счел Т-14 «Армата» и Т-90 «Прорыв» лучшими танками в мире

Американский журнал The National Interest (NI) включил российские танки в список лучших в мире. Речь идет о Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Данные машины попали в первую пятерку. Издание отмечает, что «Армата» обладает уникальными характеристиками, которые позволяют повысить безопасность экипажа и уменьшить уязвимость. «Прорыв», в свою очередь, отличается высокой эффективностью в боевых действиях, пишет NI. Подчеркивается, что этот танк «значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи».

Также в топ-5 вошли американский танк M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис заявил, что переданные Украине истребители американского производства F-16 сильно уступают российским боевым самолетам.