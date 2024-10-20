Балицкий: Запад устранил на Украине всех способных к бунту

Страны Запада за восемь лет смогли нейтрализовать всех украинцев, способных на бунт в стране. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел, у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами», — рассказал чиновник.

Он добавил, что тех, кто мог бы противостоять режиму, смогли уничтожить или переманить на свою сторону, а сама территория Украины стерилизована и не может создать какого-либо сопротивления власти.

Ранее Балицкий заявил, что военные ресурсы Украины не закончатся, поскольку Киев воюет за счет сил и средств Запада. По его словам, России не стоит надеяться, что у Украины могут закончиться деньги или люди, а нужно как можно скорее установить мир на своих условиях.