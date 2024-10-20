Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 20 октября 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о нейтрализации Западом способных на бунт украинцев

Балицкий: Запад устранил на Украине всех способных к бунту
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Страны Запада за восемь лет смогли нейтрализовать всех украинцев, способных на бунт в стране. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел, у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами», — рассказал чиновник.

Он добавил, что тех, кто мог бы противостоять режиму, смогли уничтожить или переманить на свою сторону, а сама территория Украины стерилизована и не может создать какого-либо сопротивления власти.

Ранее Балицкий заявил, что военные ресурсы Украины не закончатся, поскольку Киев воюет за счет сил и средств Запада. По его словам, России не стоит надеяться, что у Украины могут закончиться деньги или люди, а нужно как можно скорее установить мир на своих условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

      Молдавия заявила об искусственном создании очередей на своих выборах в России

      В Запорожье рассказали о нейтрализации Западом способных на бунт украинцев

      Отец Ассанжа предрек несколько попыток цветных революций в мире

      В США не увидели сценария победы Украины

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      Вучич на русском рассказал о борьбе Сербии и России против фашизма

      Экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году

      Пригожин высказался об иске к сыну супруги на сумму свыше полумиллиона долларов

      Премьер-министр Израиля подчеркнул в разговоре с Трампом самостоятельность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше