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09:50, 20 октября 2024Россия

Впервые за восемь лет Россия вышла на самообеспечение картофелем

РИА: Россия вышла на полное самообеспечение картофелем

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам прошлого года, Россия, впервые, начиная с 2015 года, вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на анализе данных Росстата.

Как отмечает агентство, в прошлом году самообеспечение картофелем выросло на 6,5 процента и составило 101 процент в сумме.

Подобная ситуация, как добавляет РИА, последний раз происходила в 2015 году с аналогичным показателем.

Ранее в Союзе участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) заявили, что в торговых сетях нужно начать продвижение картофеля российской селекции под единым брендом. Единый картофельный бренд предлагается назвать «Ваш вкусный картофель» и выпускать его под слоганом «Ешь больше, живи дольше».

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      Валентин Карант
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