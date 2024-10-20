ВСУ атаковали районную администрацию в Запорожской области

БПЛА ВСУ атаковал здание администрации Васильевского района Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался ударить по зданию администрации Васильевского района в Запорожской области. Об этом сообщает заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла в 16:32 по московскому времени. БПЛА не попал в цель и рухнул вблизи строения.

Взрывом были повреждены окна, однако информации о жертвах и пострадавших не поступало. Других подробностей атаки Тицкий пока не привел.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил (ВС) России уничтожили очередной украинский дрон в небе над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз отчитался, что в результате никто не пострадал.