Бодачевский: саперы ВС РФ обезвредили заминированный ВСУ памятник в Первомайском

Украинские националисты из батальона «Днепр-1» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) заминировали памятник военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил глава историко-просветительного проекта «Донбасс — сердце России» Владимир Бодачевский.

По его словам, данный памятник был посвящен сослуживцам из батальона «Днепр-1». Он подчеркнул, что разминирование проходит в рамках обследования освобожденной Вооруженными силами (ВС) РФ территории на предмет наличия объектов исторической памяти.

До этого Генический районный суд Херсонской области приговорил местного жителя Гусейна Гусейнова к 3,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Мужчину признали виновным по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ.

Ранее батальон «Днепр-1» был включен в список организаций, признанных террористическими в России. Решение было вынесено Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года и вступило в силу 25 июня 2024 года.

