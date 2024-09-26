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19:38, 26 сентября 2024Силовые структуры

Участника украинского нацбатальона осудили в России

В Херсонской области участник украинского нацбатальона получил 3,5 года колонии

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Генический районный суд Херсонской области приговорил местного жителя Гусейна Гусейнова к 3,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ. Первый год он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в 2015 году мужчина добровольно вступил в нацбатальон и принимал в его деятельности активное участие. Сам батальон был создан для продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, а также для борьбы за возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на объектах связи.

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