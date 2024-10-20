Вучич поблагодарил Красную армию за освобождение Белграда

Вучич в разговоре с Путиным поблагодарил Красную армию за освобождение Белграда

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого поблагодарил Красную армию за освобождение Белграда во время Второй мировой войны. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», — рассказал Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что этот разговор с президентом России стал первым за 2,5 года.

Ранее Вучич назвал Сербию и США «историческими союзниками в решающие моменты». Это заявление он сделал на приеме в американском посольстве в связи с празднованием Дня независимости. По словам главы государства, День независимости США служит и напоминанием о приверженности «свободолюбивому духу и справедливости», на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии.