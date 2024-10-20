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09:23, 20 октября 2024Россия

Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек

В Подмосковье водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП, пятеро погибли

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Домодедово, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля марки «Лада» допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Сканиа».

Водитель и четверо пассажиров легковушки, как отмечается, не пережили столкновения, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

14 октября стало известно, что пьяный сотрудник полиции, находившийся с за рулем в свободное от работы время, устроил ДТП с тремя машинами.

В МВД пообещали провести проверку по результатам которой виновника ДТП привлекут к ответственности, ему грозит увольнение из органов внутренних дел.

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