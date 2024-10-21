41-летняя российская актриса показала фото в бикини

Российская актриса Наталья Рудова показала фото в бикини с золотыми пайетками

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» разместила снимок, на котором предстала в бассейне в бикини с золотыми пайетками. При этом она распустила длинные светлые волосы, мокрые от воды. Образ артистки дополнила цепочка с крестом из камней.

В сентябре Наталья Рудова прогулялась в мини-юбке и облегающем топе без бюстгальтера. Знаменитость продемонстрировала упомянутый образ, взяв с собой две объемные сумки бежевого и розового оттенков.

