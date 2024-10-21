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НХЛ — регулярный чемпионат
16:08, 21 октября 2024Спорт

«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ

«Адмирал» на своей площадке в овертайме вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Владивостокский «Адмирал» на своей площадке одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 октября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. К середине второго периода гости вели со счетом 3:0, однако хозяевам удалось восстановить равенство и перевести игру в овертайм. Решающую шайбу забросил игрок «Адмирала» Георгий Солянников.

Спартак с 25 очками занимает второе место в Западной конференции. «Адмирал» набрал 19 очков и находится на четвертой позиции в Восточной конференции.

«Спартак» в следующем матче 25 октября на своем льду примет петербургский СКА. Адмирал в тот же день на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

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      Алексей Гусев
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