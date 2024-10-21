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09:30, 21 октября 2024Спорт

Акинфеев обошел Месси по количеству матчей за один клуб

Игорь Акинфеев обошел Лионеля Месси по количеству матчей за один клуб

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошел аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству проведенных матчей за один клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

В воскресенье, 19 октября, россиянин принял участие в матче 12-го тура чемпионата страны против махачкалинского «Динамо» (1:0). Это игра стала для него 779-й в составе армейцев. Месси провел за «Барселону» 778 матчей во всех турнирах.

Рекорд по количеству проведенных матчей за одну команду принадлежит бывшему полузащитнику сборной Уэльса Райану Гиггзу. Он сыграл за «Манчестер Юнайтед» 963 раза.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

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      Алексей Гусев
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