Анна Семенович выложила фото в купальнике и вызвала споры в сети

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович выложила фото в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица разместила снимок, на котором предстала на отдыхе в красном раздельном плавательном костюме, демонстрируя фигуру. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид Семенович, о чем написали в комментариях под постом. «Сейчас есть операции по уменьшению груди, вы знали?», «Ну и фигура», «От вашей красоты даже лестница прогнулась на первом фото», — высказались одни. «Анна — мой кумир. Умная, красивая, позитивная девушка», «Анечка, красотка! Будьте счастливы!», «Уменьшите грудь», «Какая же красотка, просто слов нет. Очень нравитесь!», «Шикарная», — заявили другие.

Ранее Семенович снялась в откровенном виде на Бали. Певица разместила кадры, на которых позировала в черном раздельном купальнике на фоне белого песка и шезлонгов.