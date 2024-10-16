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21:31, 16 октября 2024Ценности

44-летняя Анна Семенович снялась в купальнике на отдыхе

Певица Анна Семенович снялась в черном купальнике на Бали
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде на отдыхе на Бали, Индонезия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица разместила кадры, на которых предстала в черном раздельном купальнике на фоне белого песка и шезлонгов. Артистка также надела коричневые солнцезащитные очки, распустила волосы и отказалась от макияжа. Известно, что звезда проводит отпуск с предпринимателем Денисом Шреером.

Ранее в октябре Анна Семенович снялась топлес. В ролике знаменитость предстала лежа на массажном столе без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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