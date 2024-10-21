Антимонопольщики возбудили дело в отношении ВТБ

ФАС: в действиях ВТБ замечены признаки нарушения закона «О рекламе»

ПАО «ВТБ» заподозрили в том, что он нарушал условия закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

По ее данным, в одной из реклам банк предлагал свои услуги, указывая крупным шрифтом привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу 20 процентов. При этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, содержались в рекламном видеоролике и демонстрировались очень короткое время трудным для восприятия способом.

Антимонопольщики полагают, что такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона «О рекламе». ФАС возбудила дело в отношении этой кредитной организации. Если нарушение будет установлено, то ей грозит штраф.

До этого ФАС обязала МТС перечислить в бюджет России три миллиарда рублей доходов, которые были получены за счет незаконного увеличения тарифов на связь.

МТС пообещала изучить документы, поступившие из ФАС, и не исключила, что будет оспаривать вынесенное решение.