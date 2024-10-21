Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 21 октября 2024Путешествия

Блогер описал автовокзал в российском городе фразой «убогость — наше все»

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Российский путешественник побывал в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае и описал местный автовокзал фразой «убогость — наше все». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, этот автовокзал — «буквально портал в 80-е». «Унылая касса с мрачным билетером, старое расписание с наклеенными табличками времени отправки, запах пирожков с капустой, угрюмые таксисты и истертые деревянные скамейки... Все как будто застыло в прошлом», — посетовал он.

Блогер добавил, что вокзальная рюмочная «Заходи!» осталась там со времен его последнего визита в 2019 году. Кроме того, на автовокзале все так же торгуют подозрительной едой, а около входа висит реклама гостиницы.

Материалы по теме:
«Больше, чем путешествие»: Долина гейзеров на Камчатке, Байкал, Арктика. Как молодежь открывает для себя Россию
«Больше, чем путешествие»: Долина гейзеров на Камчатке, Байкал, Арктика.Как молодежь открывает для себя Россию
11 декабря 2023
«Здесь все заряжено афродизиаком» Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
«Здесь все заряжено афродизиаком»Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
14 февраля 2024

«После увиденного внутри и около вокзала страшно даже представить, что там за гостиница по цене 1000 рублей в сутки», — признался автор.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в магазин низких цен в Хабаровском крае. Он отметил, что супермаркет для необеспеченных людей представляет собой «унизительное зрелище».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

      Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

      Названы самые популярные у россиян продукты

      Песков объяснил решение Путина принять президента ОАЭ у себя дома

      В российском регионе мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

      На Западе сообщили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

      МИД России предостерег партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского

      Легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду в Москве

      Блогер описал автовокзал в российском городе фразой «убогость — наше все»

      Кабмин направит миллиарды рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше