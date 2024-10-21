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07:12, 21 октября 2024Экономика

Boeing сократит производство лайнеров в попытке остановить кризис

WSJ: глава Boeing сократит производство самолетов, чтобы остановить кризис

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства лайнеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В статье указано, что Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании проанализировало отчеты о состоянии каждого подразделения и наметило соответствующие шаги. Журналисты написали, что на минувшей неделе компания достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для армии США.

Издание указало, что проблемы в Boeing влияют на всю отрасль. В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777.

10 октября гендиректор компании Келли Ортберг сообщил, что Boeing сократит штат своих сотрудников на 10 процентов из-за сложного положения компании. По его словам, корпорация должна сократить численность персонала в «соответствии с финансовыми возможностями и более узким кругом приоритетов».

Также ранее стало известно, что американская корпорация Boeing передумала повышать зарплаты сотрудникам. Конфликт между сотрудниками и руководством разгорелся спустя несколько недель после того, как компанию возглавил Ортберг. Он должен решить многочисленные проблемы, среди которых — инцидент с дверью почти нового 737 MAX, которая в январе 2024-го отвалилась в процессе полета.

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      Марина Совина
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