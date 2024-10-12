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19:52, 12 октября 2024Экономика

Boeing решил сократить штат сотрудников из-за сложного положения компании

Boeing сократит штат своих сотрудников на 10 % из-за сложного положения компании

Фото: David Ryder / Reuters

Один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники Boeing сократит штат своих сотрудников на 10 процентов из-за сложного положения компании. Об этом заявил генеральный директор корпорации Келли Ортберг в заявлении на сайте компании.

«Наш бизнес находится в сложном положении, и трудно переоценить проблемы, с которыми мы сталкиваемся вместе. Помимо адаптации к текущим условиям, восстановление нашей компании требует сложных решений, и нам придется провести структурные изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать наших клиентов в долгосрочной перспективе», — отметил он.

По его словам, корпорация должна сократить численность персонала в «соответствии с финансовыми возможностями и более узким кругом приоритетов».

Ранее компания отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM). Boeing предлагала в течение четырех лет повысить зарплаты в отрасли на 30 процентов вместо требуемых 40 процентов. Как отмечают в профсоюзе, при этом корпорация не согласилась на единовременные выплаты при ратификации нового коллективного соглашения и возвращение пенсионной программы.

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      Семен Александров
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