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18:32, 21 октября 2024Россия

В России ответили на слова Зеленского об атаке на Курскую область

Колесник назвал враньем слова Зеленского о буферной зоне в Курской области

Фото: Bert Van Den Broucke / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) «буферной зоны» в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат призвал украинского лидера не выдавать желаемое за действительное.

«В Курской области наши войска освобождают населенный пункт за населенным пунктом. [Заявление Зеленского] — это вранье. Там последние резервы [ВСУ]. У них 15 бригад резервных. Зашло туда порядка 13 или даже 14. Ничего они там сделать не могут. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное. Никакой буферной зоны там нет», — отреагировал Колесник.

Войска противника мечтают вырваться из этой «буферной зоны», но им не удается. Сам бы в эту «буферную зону» съездил и посмотрел, что там творится. Правда вряд ли бы он вернулся

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил о создании буферной зоны на территории Курской области. Он добавил, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

Также сообщалось, что Российская армия начала подготовку к штурму Суджи. До ближайших оборонительных позиций украинской армии остается чуть более двух километров.

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