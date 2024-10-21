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16:28, 21 октября 2024Бывший СССР

Зеленский высказался об атаке на Курскую область

Зеленский сообщил о создании буферной зоны на территории Курской области

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании буферной зоны на территории Курской области. Соответствующий пост доступен в Telegram-канале украинского лидера.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — высказался Зеленский об атаке на российский регион.

Он добавил, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). 10 октября стало известно, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, силы России взяли под контроль уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

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      Глеб Палехов
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