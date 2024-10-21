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01:00, 21 октября 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис показала фото в купальнике

Фото: @rumerwillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис показала новое откровенное фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя певица и актриса разместила серию снимков, на которых предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутое и стройное тело. Так, звезда надела топ-бандо и плавки с высокой посадкой, а в качестве аксессуаров выбрала широкополую соломенную шляпу. При этом она собрала волосы и надела золотую цепочку с кулоном.

Ранее в октябре дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась обнаженной. Знаменитость опубликовала фото, на котором предстала лежа в ванне, отказавшись от одежды.

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      Карина Черных
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