Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:17, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал указывающие на редкий вид диабета признаки

Мясников: частое мочеиспускание может быть признаком несахарного диабета

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал признаки, указывающие на редкий вид диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что постоянная жажда и частые позывы к мочеиспусканию могут быть симптомами несахарного диабета. «Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом (...). У многих людей это встречается», — пояснил медик.

Специалист рекомендовал при перечисленных симптомах проверить уровень антидиуретического гормона в организме.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что интервальное голодание противопоказано людям с сахарным диабетом. Офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, назвал интервальное голодание неполноценной диетой.

До этого Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это на их совести». В России прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

      Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

      ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

      Россияне высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

      Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

      Вблизи Солнечной системы обнаружены источники чрезвычайно высокой энергии

      Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

      Омбудсмен отреагировала на приход москвички в кальянную с дочерью-квадробером

      Подполковник МВД России получил срок за несдержанное обещание и пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше