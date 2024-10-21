Дом Дани Милохина собрались продать с многомиллионной скидкой

Семья Дани Милохина не нашла покупателей на его дом и снизила цену на 3,1 млн

Семья блогера Дани Милохина не нашла покупателей на его дом и собралась продать недвижимость с многомиллионной скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на приемного отца знаменитости Дмитрия Тюленева.

Изначально недвижимость выставили на продажу за 15 миллионов рублей, но из-за отсутствия спроса цену снизили на 3,1 миллиона. Теперь новому владельцу предлагают отдать за дом 11,9 миллиона рублей.

Тюленев поделился, что после поджога неизвестными их дома в Анапе семье приходится «бомжевать» по гостиницам и арендованному жилью. По словам приемного отца Милохина, в скором времени им придется буквально выживать, так как накопления заканчиваются.

При этом мужчина не стал раскрывать свое местоположение и заявил, что не намерен просить помощи у приемного сына. Тюленев пояснил, что не хочет отвлекать Милохина от подготовки нового боя в Дубае.

Дом Тюленева попытались сжечь в ночь на 15 сентября. Во двор дома кинули коктейль Молотова, из-за чего загорелись находящиеся рядом строительные материалы. Пожарные устранили возгорание. Позднее Тюленев обнаружил записку, авторы которой захотели отправить семью Милохина в ад, а самому тиктокеру пожелали отправиться в зону специальной военной операции на Украине.