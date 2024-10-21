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22:06, 21 октября 2024Экономика

Дом в российском городе затопило фекалиями

Жители Челябинска пожаловались на реки фекалий и скопление мух в доме

Кадр: страница «Народный фронт | Челябинская область» во «ВКонтакте»

Жители Челябинска пожаловались, что из-за коммунальной аварии их дом регулярно топит фекалиями. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

Речь идет о доме, расположенном на улице Молодогвардейцев. Из-за постоянных протечек канализации в сточных водах, затопивших подвал, помещение кишит живыми мухами и тараканами.

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По словам жильцов, проблемы с канализацией начались полтора года назад, однако устранить их обслуживающая дом управляющая компания (УК) «Мой дом Урал» не спешит. Между тем местная Госжилинспекция, посетовали они, лишь выносит предупреждения и отвечает отписками. Народный фронт отправил обращение в Госжилинспекцию с требованием, чтобы ведомство побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где царит антисанитария.

Ранее в этот же день житель Челябинска пожаловался, что управляющая компания не проводит ремонт в его доме, где на протяжении трех лет регулярно протекает крыша.

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      Полина Кислицына
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