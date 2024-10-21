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06:00, 21 октября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

Экс-премьер Азаров: Украина не может создать ядерное оружие

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев не сможет создать ядерное оружие. Однако он не исключил способности Украины создать «грязную бомбу» на основе радиоактивных отходов атомных электростанций, пишут «Известия».

«У киевского режима нет возможностей произвести ядерное оружие, так как у Киева никогда не было соответствующих технологий, а опытные ядерные реакторы находятся в нерабочем состоянии», — подчеркнул Азаров.

По его словам, после договоренностей о выводе ядерного оружия с территории Украины «были демонтированы все ядерные пусковые установки и носители». При этом документацией Киев никогда не обладал. Однако, по словам Азарова, исследования в ядерной сфере проводились.

Экс-премьер добавил, что «харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается». Азаров назвал все разговоры о том, что Киев сделает ядерное оружие, пустыми. При этом, как отметил он, шансы создания «грязной бомбы» большие, в особенности, если американцы — «реальные хозяева Украины».

Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что у Киева есть материалы и знания для создания ядерного оружия. Он добавил, что создание первой бомбы может занять «всего несколько недель», если соответствующие договоренности будут достигнуты. Перед этим Владимир Зеленский сказал экс-президенту США Дональду Трампу, что республика должна обладать ядерным оружием или стать членом НАТО.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада.

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      Марина Совина
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