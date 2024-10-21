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07:45, 21 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки 11 дронов на Ростовскую область

Ростовский губернатор Голубев о перехвате 11 БПЛА: пострадавших и разрушений нет

Фото: Globallookpress.com

В результате попытки атаки 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Об этом, приводя подробности ситуации, написал глава российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Всего уничтожено и подавлено 11 БПЛА. Из них 4 уничтожено в районе Новошахтинска, еще один — в районе Чалтыря. В Мясниковском районе также подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 6 БПЛА», — отчитался губернатор.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал о четвертом за сутки сбитом над приграничном регионом беспилотнике ВСУ. Никто также не пострадал, разрушений не зафиксировали.

В ночь на 21 октября Украина, по данным Минобороны, пыталась атаковать четыре региона России с помощью 18 беспилотных летательных аппаратов. За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

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      Анастасия Шейкина
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