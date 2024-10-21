Над регионом России сбили четвертый за сутки беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили четвертый за сутки дрон ВСУ

Над Брянской областью утром в понедельник, 21 октября, сбили четвертый за сутки беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил губернатор. Он поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили 18 беспилотников над четырьмя регионами России. 11 дронов сбили над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

Днем ранее, 20 октября, над регионами России уничтожили более ста украинских беспилотников. 43 беспилотника сбили над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, 8 — Нижегородской, 7 — Белгородской, 6 — Брянской, и 1 — над территорией Московской области.