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18:33, 21 октября 2024Наука и техника

«Роскосмос» заметил неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

«Роскосмос» нашел неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

Кадр: Intelsat / YouTube

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» заметили группу неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Неизвестные объекты в количестве около 20 штук нашли с помощью Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. По расчетам российских инженеров, образование данных объектов произошло 19 октября. Также 19 октября компания-оператор Intelsat рассказала, что ее спутник потерял источник питания и полностью отключился.

Ближайшими к точке стояния Intelsat-33e косимческим аппаратами российской группировки в космосе назвали телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологический «Электро-Л». «Российские специалисты собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов», — сообщили в «Роскосмосе».

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      Андрей Ставицкий
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