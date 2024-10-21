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22:30, 21 октября 2024Силовые структуры

Кассация оставила в силе решение о конфискации активов Ходорковского и Лебедева

Кассация оставила в силе решение о конфискации коттеджного поселка Ходорковского

Фото: Pixabay

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решение о конфискации и обращении в доход государства коттеджного поселка Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, принадлежащего бывшему владельцу нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и экс-главе группы «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Суд рассмотрел гражданское дело об обращении в доход государства объектов недвижимости кооператива индивидуальных застройщиков, финансируемого за счет компаний Ходорковского и Лебедева, и оставил вынесенное ранее решение без изменений.

В суде считают, что кооператив и его дальнейшая деятельность направлены на легализацию незаконно приобретенных фигурантами доходов.

В июне Генпрокуратура России добилась конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. По искам надзорного ведомства суд обратил активы осужденных бизнесменов в счет оплаты долга в казну. Речь идет о домах Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в элитном коттеджном поселке Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, а также о доме приемов компании.

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      Марина Совина
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