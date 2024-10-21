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00:33, 21 октября 2024Мир

Лавров высказался о завершении спецоперации на Украине

Лавров: спецоперация на Украине не может закончиться иначе как победой России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что специальная военная операция на Украине не может закончиться иначе как победой Москвы.

По его словам, Киев требует вернуть Украину в границы 1991 года. «Они что-то придумали, выяснили где-то, исследовали, что на Украине природных ископаемых на 10-12 триллионов долларов, поэтому, мол, это все надо забрать. Мы не про территории, а про людей», — сказал глава ведомства.

Лавров заявил, что украинским властям «наплевать» на людей. «[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что если кто-то, живя на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, пусть проваливает в Россию», — подчеркнул министр.

Ранее обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам. Они отметили, что Москва сделала целый ряд заявлений, из которых следует, что Россия готова к переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта.

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      Марина Совина
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