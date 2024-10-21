Полищук: МИД России предостерег партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского

Министерство иностранных дел России предостерегло иностранных партнеров от поддержки «плана победы» и «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — отметил Полищук.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от «плана победы» Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что эта инициатива ничего конструктивного не содержит. По его мнению, украинский президент стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на Россию граждан возможности на самоопределение.