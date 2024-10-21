На Украине задержали поджигателей релейных шкафов

В Одесской области задержали группу поджигателей релейных шкафов

В Одесской области задержали группу поджигателей релейных шкафов на объектах железнодорожной компании «Укрзализныця». Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры троим местным жителям сообщено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, подозреваемые якобы через мессенджер получили задание поджечь объекты «Укрзализныци» с обещанием последующего заработка. В конце августа 2024 года, используя заранее подготовленную зажигательную смесь, подозреваемые совершили поджоги двух релейных шкафов железнодорожного перегона на юге Одесской области.

Свои действия подозреваемые снимали на видео. Сейчас всем троим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование проводит Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Ранее Служба безопасности Украины также задержала в Полтавской области мужчину, подозреваемого в поджоге релейных шкафов. Сообщается, что мужчина планировал продолжить серию поджогов.